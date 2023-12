ROMA (ITALPRESS) – Al teatro Villa Pamphilj di Roma 3 giorni dedicati a Dario Fo e Franca Rame con il maestro Mario Pirovano.

Il 28 e 29 dicembre lo stage Il Teatro Epico e di Fabulazione di Dario Fo e Franca Rame e il 30 lo spettacolo Mistero Buffo. Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale: “Mistero Buffo”, lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame, va in scena a Roma al Teatro Villa Pamphilj, il 30 dicembre 2023 alle ore 11.30 con l’interpretazione di Mario Pirovano e la regia firmata dallo stesso Fo. Inoltre, per le giornate dedicate allo Studio e pratica delle tecniche espressive della Commedia dell’Arte, organizzate dal Teatro Villa Pamphilj, il 28 e 29 dicembre (dalle ore 10 alle 17.30), Mario Pirovano terrà lo stage Il Teatro Epico e di Fabulazione di Dario Fo e Franca Rame. “Mi fa molto piacere riportare a Roma ‘Mistero Buffò – commenta Pirovano – così come ritengo interessante poter trasferire quello che ho appreso da Franca e Dario, perchè non vada smarrito, o inficiato, continuando a tramandare, come facevano i giullari, con l’arte della parola e del corpo. Mi riempie d’orgoglio poterlo fare anche nella capitale proprio nell’anno in cui ricorrono due anniversari così significativi come il decimo anno dalla scomparsa di Franca Rame e il 25°anno dall’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura a Dario Fo”. Il workshop che precederà la rappresentazione – continua Pirovano – è un’avventura nell’esplorazione della voce e della gestualità. Chi parteciperà potrà scoprire la forza della voce e le molteplici capacità della gestualità, quasi una lingua a sè. Non solo sarà possibile scoprire alcune tecniche di recitazione, ma anche come comunicare attraverso il corpo e l’espressione, trasformando ogni movimento in narrazione. E’ un viaggio entusiasmante che apre nuove prospettive di espressione artistica e personale”. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame e patrocinato dalla Fondazione Fo Rame, è stato allestito in nuova forma nel 2019 per celebrare i cinquanta anni dalla prima rappresentazione di Mistero Buffo. Rappresentato per la prima volta nel maggio del 1969 e riproposto, fino ad oggi, in oltre cinquemila allestimenti, ogni volta arricchiti da nuove giullarate, “Mistero Buffo” è un capolavoro che ha segnato la storia del Novecento. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Mario Pirovano