I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma a Tor Bella Monaca hanno denunciato due cittadini romani e sequestrato materiale esplodente. I militari li hanno fermati per un controllo in via dell'Archeologia mentre erano a bordo di un'auto presa a noleggio e li hanno trovati in possesso di 7 bombe carta, costruite artigianalmente, e 16 artifizi pirotecnici categoria F4 (che comprendono fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone specializzate).

Il materiale esplodente è stato sequestrato e messo in sicurezza con l’ausilio dei Carabinieri Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma. Entrambi sono accusati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.

