Rocchi (Crea) “Serve cambio di paradigma nella gestione del territorio”

ROMA (ITALPRESS) - "La gestione della Xylella ci ha mostrato che serve un cambio di paradigma: ricerca, gestione del territorio e potenziali soluzioni devono stare insieme. Oggi abbiamo sviluppato nuove competenze e dobbiamo rafforzare la nostra capacità di prevenire e anticipare le emergenze fitosanitarie". Così Andrea Rocchi, presidente del Crea, a margine di un evento a Palazzo della Valle a Roma sulla xylella. xc7/ads/azn