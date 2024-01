Roccella “Rendere più attrattiva la genitorialità”

ROMA (ITALPRESS) - "Il punto del convegno è il tentativo di comunicare la maternità e la genitorialità in maniera più attrattiva: cioè non soltanto la famiglia come luogo negativo che opprime le persone e la natalità come sacrificio, ma di dare informazioni su tutte le opportunità che oggi ci sono per conciliare la genitorialità, la propria realizzazione professionale e la vita sociale”. Lo ha detto , ha spiegato la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella in occasione di un convegno su fertilità e natalità. xl5/sat/gsl