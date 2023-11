Rocca “Serve lavoro di squadra per contrastare violenza sulle donne”

ROMA (ITALPRESS) - "Non bisogna dare una risposta solo sull'onda delle emozioni: ci sono dei momenti in cui sembra che questo impatto emotivo così forte faccia maturare una consapevolezza che poi però, piano piano, scivola nella quotidianità, dimenticando che questi sono fenomeni complessi. Da un lato le emozioni possono far fare un passo avanti ma se dietro non c'è un lavoro di tutte le istituzioni per prevenire" questi fenomeni, "i risultati non si raggiungono". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del convegno "Noi per Lei" organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Non si può essere soli in questo, è un lavoro di squadra: guai a banalizzare, a dividere a cercare di politicizzare questi argomenti che devono vederci tutti uniti in un'unica direzione", ha sottolineato. Il presidente ha poi presentato la campagna #nonseisola della Regione Lazio, con protagonista Nancy Brilli, che ha l'obiettivo di attirare l'attenzione sulla violenza contro le donne, ricordando anche il numero antiviolenza 1522. xi2/vbo/gtr