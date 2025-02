ROMA (ITALPRESS) – “Semplificando la vita agli italiani, lasciando che la gente possa lavorare, non dobbiamo temere la competizione con nessun altro paese al mondo. Me ne hanno dette di milioni”. Lo ha detto il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini parlando del Salva Casa, in occasione del convegno dedicato a questo tema e organizzato in Regione Lazio, con la presenza fra gli altri del Presidente Francesco Rocca. Un decreto quello sul Salva Casa che “Riguarda le piccole difformità interne. Se hai fatto la villa abusiva sulla spiaggia, la risposta è la ruspa non la norma. Sta ripartendo il mercato dell’immobiliare, scendono i prezzi, ed è più facile il cambio di destinazione d’uso e andare in comune a sanare ciò che era fuori posto per 4 centimetri”. Salvini ha aggiunto “Pensate a proposito di edilizia che secondo le ultime stime ci sarebbero ancora in giacenza negli uffici del comune di Roma circa 160 mila domande di condono edilizio alcune delle quali risalenti agli anni ’80. Abbiamo tre condoni aperti e se ne lavori tre mila all’anno per esaurire 160 mila pratiche con una task force da parte del comune di Roma, pensate a quanti si darebbe risposta e a quanti soldi si porterebbe a casa per rifare finalmente le strade e ripulire questa città”.

Il ministro, durante l’incontro dal titolo ‘Decreto Salva Casa, semplificazione urbanistica, pianificazione del territorio lazialè, ha detto la sua su diversi ambiti, come ad esempio sul Codice della strada “Posso anticipare che, secondo i dati della Polizia stradale e dei Carabinieri, nei weekend dell’inizio del primo mese del 2025 ci sono stati 150 feriti in meno e siamo tornati come numero di morti al pre-Covid. Ricordo, perchè repetita iuvant, che non abbiamo toccato il tasso alcolemico. Uno poteva farsi il bianchino l’anno scorso e può farlo quest’anno. Su 35 mila persone fermate e sottoposte ad alcol test e droga test meno del 3% sono risultati positivi, 750 ad alcol e 76 alle droghe, quindi vuol dire che la gente usa la testa. Mi sono fatto carico delle polemiche ma se a fine anno salveremo la vita di qualche centinaio di giovani avrò fatto con onore il mio mestiere”.

Anche Rocca è intervenuto per parlare del tema, dopo aver, prima di tutto, ringraziato Salvini affermando come la sua presenza fosse “la migliore risposta che avremmo potuto dare, dopo qualche giorno di una polemica creata sul nulla”, e facendo riferimento alle recenti frizioni con la Lega. Il Presidente della Regione Lazio, oltre a commentare i temi sulla sanità, ha detto rispetto al tema oggetto del convegno: “C’è una parte del lavoro che stiamo facendo che riguarda le case popolari”, affinchè, “la rigenerazione avvenga su queste case dove veramente c’è necessità di ampliare cubatura senza consumare ulteriore suolo”.

