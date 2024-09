Rocca “Bel segnale i nuovi posti letto all’ospedale San Filippo Neri”

ROMA (ITALPRESS) - “Gli ulteriori posti letto deflazionano la pressione su questa struttura e su questo quadrante della città. Non ci fermiamo qui, ci sono 60 milioni di euro per l’antincendio del San Filippo Neri e del Santo Spirito. Abbiamo visto a Tivoli quanto sia importante avere dei sistemi antincendio moderni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione di nuovi reparti all’ospedale San Filippo Neri, a Roma. Rocca ha aggiunto: “La riqualificazione del pronto soccorso dovrà essere terminata prima dell’inizio del Giubileo, che è alle porte. Sono ottimista sui tempi di esecuzione dei lavori. Questa è una fase in cui magari si soffre per via dei tanti cantieri aperti”. xl5/vbo/gtr