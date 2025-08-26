Roberta Metsola in visita alla Comunità di San Patrignano

MILANO (ITALPRESS) – Oggi, alle ore 14:30, Letizia Moratti – co-fondatrice della Comunità di San Patrignano, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del Partito Popolare Europeo (PPE) – accoglierà la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in visita ufficiale alla Comunità.

L’incontro rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e simbolica, a testimonianza del ruolo che la Comunità svolge a livello nazionale ed europeo nei percorsi di recupero, reinserimento e inclusione sociale. Durante la visita, saranno affrontati temi centrali per le politiche sociali europee: prevenzione delle dipendenze, sostegno alle fragilità giovanili, modelli di economia sociale e il contributo del Terzo Settore al rafforzamento del sistema sanitario nazionale.

“Sono onorata di accogliere la Presidente Metsola in un luogo che rappresenta un esempio concreto di speranza e rinascita,” ha dichiarato Letizia Moratti. “La sua presenza è un segnale forte dell’attenzione che l’Europa intende riservare a chi lavora ogni giorno per offrire una seconda possibilità”. La visita si concluderà con un momento di confronto con gli ospiti della Comunità e le realtà sociali del territorio.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS)