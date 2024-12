LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha accolto il segretario di Stato americano Anthony Blinken nel suo ufficio a La Valletta. Blinken è a Malta per partecipare alla conferenza ministeriale dell’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Malta ospita il vertice dell’OSCE in quanto presiede attualmente l’organizzazione, dopo che la Russia ha posto il veto alla candidatura dell’Estonia a presiederla. Il vertice di due giorni riunirà oltre 800 rappresentanti dei 57 stati membri dell’organizzazione. Oggi e domani, il Consiglio ministeriale dell’OSCE discuterà, tra le altre cose, della guerra in Ucraina.

Blinken ha ringraziato Malta per essere “intervenuta” a capo dell’OSCE. “Ciò che Malta ha fatto, subentrando all’ultimo minuto per assumere la presidenza, è straordinario…Non solo assumerla, ma anche farlo così bene”.

Blinken ha anche elogiato Malta per la sua presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fino a qualche mese fa. “Il fatto che abbiate assunto entrambi questi incarichi contemporaneamente la dice lunga”, ha detto Blinken, aggiungendo che il rapporto tra Malta e gli Stati Uniti è diventato più forte e profondo negli ultimi anni.

Il primo ministro maltese Abela ha detto di essere “molto orgoglioso” di aver collaborato al consiglio, ma che avrebbe voluto “che potessimo ottenere di più”.

Le questioni riguardanti il Medio Oriente, l’Ucraina, la Libia e la cooperazione transatlantica sono state discusse a porte chiuse.

Pur riconoscendo il cessate il fuoco in Libano, Robert Abela ha detto che Malta continuerà a chiedere un cessate il fuoco permanente a Gaza, aggiungendo che Malta rimarrà a favore di una soluzione a due stati. Ha anche fatto riferimento ai recenti attacchi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, sottolineando la necessità di un giusto accordo di pace.

Abela ha anche parlato delle forti relazioni bilaterali tra i due paesi. “I nostri solidi legami sono radicati nei valori condivisi e nel rispetto dei diritti umani fondamentali”, ha affermato, aggiungendo che questi legami includevano forti legami economici attraverso investimenti esteri diretti di oltre 2 miliardi di euro all’anno.

Anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che non è soggetto ad alcuna sanzione, parteciperà alla conferenza dell’OSCE. Questo è il primo viaggio di Lavrov in un paese europeo da quando la Russia ha invaso l’Ucraina all’inizio del 2022. Una decisione osteggiata da Polonia, Lituania ed Estonia. Mercoledì, Malta ha revocato un visto concesso alla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, affermando che tre stati membri dell’UE hanno rifiutato di accettare di esentarla dal divieto di viaggio e di ottenere il permesso di entrare a Malta, che fa parte della zona Schengen dell’UE. Fonti citate dai media locali hanno menzionato Lettonia, Lituania ed Estonia come paesi oppositori.

