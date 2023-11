UDINE (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa nel veneziano assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. Il cadavere è stato rinvenuto in un

canalone del Lago di Barcis in provincia di Pordenone. Nelle ricerche in zona erano impegnati i vigili del fuoco e i sommozzatori.

“L’epilogo peggiore a una vicenda che ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso per una settimana – scrive sui social il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Il corpo recuperato nel lago di Barcis stamattina è quello di Giulia Cecchettin. Mi stringo al papà e ai familiari di Giulia, ai suoi amici e a coloro che le erano vicini. Un segnale di vicinanza

anche alla famiglia di Filippo Turetta, che in queste ore deve affrontare una tragica realtà. E una preghiera per Giulia, con tutto il cuore”.

“E così, quello che non avremmo mai voluto è accaduto. Ancora una volta. E’ stato trovato il corpo di una ragazza ed è quello di Giulia. Giovanissima lei, giovanissimo il

suo aggressore, terribili le violenze che il video di una telecamera di sorveglianza ha già consentito di constatare – scrive sulla sua pagina Facebook Eugenia Roccella, ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità -. La nostra risposta non è solo lo strazio, indicibile, per una catena di morte alla quale ogni volta si aggiunge un orrore in più. La nostra risposta è un’azione decisa”. Lo s”Per la prossima settimana – aggiunge – è calendarizzato al Senato l’esame del disegno di legge del governo per il rafforzamento e la velocizzazione delle misure preventive e cautelari, già approvato all’unanimità dalla Camera, che speriamo diventi in pochi giorni definitivamente legge dello Stato”.

