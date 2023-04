TORINO (ITALPRESS) – Si è concluso nel peggior modo l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano a seguito del mancato rientro di due scialpinisti torinesi partiti ieri mattina per una escursione. I corpi senza vita dei due sono stati individuati nella zona del Chateau des Dames (Valtournenche).

Sono stati estratti dalla neve di una valanga. Le salme sono state portate a Cervinia. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate al Sagf. Già ieri sera gli amici, verificato il mancato rientro, avevano dato l’allarme senza sapere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonavano a vuoto e nessuno rispondeva. Avevano poi fornito alle ore 21.00 una foto inviata in giornata dagli scialpinisti in mattinata e il personale SAV in Centrale Unica del Soccorso aveva saputo individuare quale zona ipotetica Chapeau des Dames, in Valtournenche, dove effettivamente sono poi stati ritrovati. Una prima azione di verifica era stata effettuata ieri e poi questa mattina le ricerche erano riprese.

Foto: Soccorso Apino Valdostano

(ITALPRESS).