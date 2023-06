FOLGARIA (ITALPRESS) – L’agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Sofia Raffaeli si aggiudica la 53ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Ritmica. La diciannovenne di Chiaravalle, cresciuta nella Ginnastica Fabriano alla corte di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, bissa il titolo dello scorso anno vincendo l’All Around al PalaGhiaccio di Folgaria con il totale di 134.550 e quattro esecuzioni eccezionali, tutte oltre il muro del 30 (CE 34.600 – PA 34.400 – CL 33.500 – NA 32.050). La campionessa del mondo in carica si posiziona davanti alla compagna Milena Baldassarri, tre volte assoluta nel 2018, 2020 e 2021. L’aviere dell’Aeronautica Militare chiude sulla piazza d’onore a quota 125.150, anche lei dopo quattro esercizi di livello mondiale (CE 30.350 – PA 32.900 – CL 30.600 – NA 31.300). Terzo posto per Viola Sella della Milanese Forza e Coraggio. La sedicenne, che nel 2021 aveva mancato il podio europeo con la squadra junior a Varna, allenata da Daniela Vergani, sale sul terzo gradino del podio con il totale di 118.550 (CE 27.600 – PA 29.450 – CL 31.100 – NA 30.400).

– foto ufficio stampa FGI –

(ITALPRESS).

