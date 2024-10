VENEZIA (ITALPRESS) – La Rete Biblioteche Venezia valorizza il suo giardino come il cuore del polo culturale VEZ per tutta la comunità con un programma di proposte autunnali per grandi e piccini: concerti folk e d’atmosfera e suggestioni di Halloween con spiritelli e giocolieri.

La Biblioteca Civica, infatti, con l’ampliamento degli spazi e dell’offerta è diventata punto di riferimento per i giovani-adulti della città sempre più numerosi ma anche per le famiglie con bambine e bambini. Letture, giochi, laboratori, in un luogo bello per studiare, fare esperienze di apprendimento e incontro magari leggendo un fumetto o sorseggiando una cioccolata. Lo spazio all’aperto, che collega VEZ con VEZ Junior, si trasforma così in uno scenario magico con zucche, animazioni e concerti.

Un mese di proposte per stare insieme in momenti di relax e incantesimi in cui le generazioni si incontrano e fanno festa.

Si parte con il folk irlandese, venerdì 25 ottobre 2024, alle 18.00, con i DNA Irish Trio. Mercoledì 6 novembre 2024, alle 17.00, Magie e clownerie con Geracircus, giocolerie con palline, cerchi e danze con la corda, per bambine e bambini dai 4 anni in su. Venerdì 8 novembre 2024, ore 17.00, Bolle e incantesimi con Clown Pastello, per bambine e bambini dai 4 anni in su.

Martedì 12 novembre 2024, ore 18.00, Concerto Folk Americano con Meek Hokum. Giovedì 14 novembre 2024, ore 18.00 Concerto di musica italiana anni ‘20, ‘30 e ‘40, con Aglio Olio e Swing. Venerdì 29 novembre 2024, ore 17.00, Giocolerie con Casino Royal,

per bambine e bambini dai 4 anni in su.

– Foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).