Oklahoma continua a correre, stop per Minnesota e Golden State si sblocca: i risultati Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland ferma Edwards, Golden State si sblocca e Oklahoma continua a correre. I Cavaliers piegano Minnesota 127-125 dopo un supplementare, infliggendo ai Timberwolves il primo ko stagionale. Non bastano i 47 punti di Anthony Edwards: Donovan Mitchell risponde con 26 punti e 7 assist e firma il canestro che spezza l’equilibrio nell’overtime. La squadra di casa recupera 15 lunghezze di svantaggio e completa la rimonta.

Serata perfetta per Stephen Curry nel 134-114 di Golden State a Denver. Il numero 30 chiude con 24 punti senza sbagliare un tiro: 8/8 dal campo, 3/3 dall’arco e 5/5 ai liberi. A prendersi la scena è anche il rookie Yaxel Lendeborg, autore di 31 punti e 12 rimbalzi. Per i Warriors arriva il primo successo stagionale.

Memphis passa 110-105 a Utah e resta imbattuta: Cedric Coward porta 16 punti, mentre ai Jazz non bastano i 26 di Keyonte George.

Quarta vittoria in altrettante partite anche per Oklahoma, che doma Phoenix 125-114 nonostante l’emergenza infortuni. Senza Jalen Williams, Cason Wallace e Chet Holmgren, i Thunder trovano 30 punti da Ajay Mitchell, 26 da Shai Gilgeous-Alexander e 18 da Jared McCain. Si ferma anche Alex Caruso per una distorsione alla caviglia destra. Ai Suns manca Devin Booker, limitato a 3 punti con 1/7 dal campo.

Houston tiene il passo battendo Atlanta 120-110: Alperen Sengun sfiora la tripla doppia con 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, Kevin Durant ne aggiunge 22. Decisivo il parziale di 14-0 nell’ultimo quarto. Boston travolge Chicago 134-99 con un Payton Pritchard da 28 punti, di cui 19 nel terzo periodo. Jayson Tatum contribuisce con 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist; sul fronte Bulls sono 20 per Norman Powell.

Dallas espugna Miami 113-109 con 29 punti e 11 assist di Cooper Flagg, lasciando gli Heat ancora senza vittorie.

Si sblocca invece Milwaukee, che supera Indiana 110-102 con Tyler Herro da 23 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

Charlotte si impone infine 110-103 su Washington nel segno di Brandon Miller, protagonista con 39 punti. Anthony Davis risponde con 29 punti e 10 rimbalzi, Trae Young aggiunge 22 punti e 10 assist, ma gli Hornets resistono al tentativo di rimonta dei Wizards e centrano il secondo successo consecutivo.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Washington Wizards 110-103

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 127-125 d1ts

Boston Celtics-Chicago Bulls 134-99

Miami Heat-Dallas Mavericks 109-113

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 110-102

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 125-114

Houston Rockets-Atlanta Hawks 120-110

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 105-110

Denver Nuggets-Golden State Warriors 114-134

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).