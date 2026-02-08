CORTINA (ITALPRESS) – Medaglia di bronzo per Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento in 1.36.14. L’oro è andato all’americana Breezy Johnson (1.36.10). La gara era stata interrotta per il grave infortunio a Lindsey Vonn. E’ la quarta medaglia dell’Italia dopo l’oro, l’argento e il bronzo della prima giornata di gare.

E’ la terza medaglia a cinque cerchi per la bergamasca dopo l’oro di Pyeongchang e l’argento di Pechino. In questa gara era attesa anche Federica Brignone, che ha chiuso al 10° posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima.

“Il bronzo era l’ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare quello del 2018. Però bisogna avere una visione generale, tre Olimpiadi e tre medaglie in questa disciplina…”. Sofia Goggia commenta così il bronzo ottenuto nella discesa libera olimpica di Cortina, che si somma, sempre nella stessa specialità, all’oro di Pyeongchang 2018 e all’argento di Pechino 2022. “Sono un po’ dispiaciuta – ammette la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle a Raisport, costretta ad un lungo stop a causa della caduta di Lindsey Vonn – Quell’attesa non è stata di semplice gestione ma sono rimasta focalizzata su quanto dovevo fare”.

“Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui: non sono quella dell’anno scorso, con stessi chilometri e fiducia, però sono contenta. Se penso solo a come stavo la settimana scorsa, è tanta roba”. Federica Brignone commenta così a Raisport la sua discesa olimpica a Cortina, un appuntamento che sembrava a rischio fino a qualche giorno fa per via del suo calvario dopo il brutto infortunio e che invece l’ha vista tra le protagoniste in gara. “Ora ho bisogno di calmarmi un attimo – spiega la 35enne carabiniera valdostana – Salti ed atterraggi sono stati potenti, devo darmi un po’ di sollievo ma sono soddisfatta. Fossi arrivata qui l’anno scorso sarebbe stato diverso, ma solo stare in gara oggi è stato speciale”.

