CATANZARO (ITALPRESS) – Pubblicata sul portale istituzionale www.regione.calabria.it la graduatoria definitiva della misura “Riconversione e ristrutturazione vigneti”, relativa all’annualità 2020-2021. Con questa misura gli imprenditori vitivinicoli potranno intraprendere azioni di riconversione varietale, ristrutturazione mediante diversa collocazione o modifica della forma di impianto e coltura e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il finanziamento delle 81 domande di aiuto risultate ammissibili e finanziabili, a fronte del rapido lavoro di istruttoria effettuato dal dipartimento Agricoltura, trova copertura finanziaria nel Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, campagna 2020-2021, gestito dal Mipaaf che, per questa misura, ha assegnato alla Regione Calabria risorse per oltre 2 milioni di euro.

Le domande risultate ammissibili verranno finanziate per un importo complessivo di 1.872.299,04 euro, dei quali 1.802.586,54 destinati a 78 beneficiari, con pagamento a fideiussione, e 69.712,50 a tre beneficiari, con pagamento a saldo.

A circa due mesi dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, la commissione di valutazione istituita dal dipartimento Agricoltura ha verificato la posizione delle diciassette istanze di riesame pervenute, accogliendone dieci.

(ITALPRESS).