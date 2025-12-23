Risorse sbloccate per il Mose di Venezia, soddisfazione del ministro Salvini

ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato lo sblocco di 93.380.517,13 euro per Venezia, finalizzate al pagamento delle somme dovute per sbloccare le prestazioni eseguite e contabilizzate nell’ambito delle attività del Mose. Le risorse serviranno anche ad assicurare la gestione e la manutenzione ordinaria dell’opera e gli interventi per la salvaguardia della Laguna.

Soddisfazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che a seguito della grave situazione rappresentata dal Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, si era immediatamente attivato nei giorni scorsi chiedendo nuovamente alla Ragioneria Generale dello Stato di sbloccare i fondi. Salvini ha ribadito che era fondamentale assicurare gli stipendi ai dipendenti, pagare le imprese per i lavori già svolti o in corso e non bloccare un’opera che ha protetto Venezia e la Laguna con oltre 110 sollevamenti.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).