Rischio incendi, l’informativa della Protezione civile del Comune di Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – La Protezione civile del Comune di Venezia informa che la Regione Veneto, viste le condizioni climatiche favorevoli all’innescarsi di incendi boschivi e di vegetazione e considerata la valutazione dell’Unità Organizzativa sevizi Forestali, ha decretato anche per il territorio del Comune di Venezia lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi.

Si chiede alla cittadinanza di prestare la massima attenzione, ricordando di porre in atto i seguenti comportamenti per evitare l’innescarsi di incendi: • non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi; • non abbandonare i rifiuti, possono diventare un pericoloso combustibile; • non parcheggiare sull’erba secca, la marmitta calda può provocare un incendio; • se si accende un fuoco non allontanarsi finché non è completamente spento; • non bruciare stoppie o residui agricoli.

Si raccomanda ai cittadini di adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti per ridurre la probabilità di innesco e propagazione di un incendio.

