LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I voli commerciali tra Malta e la Libia sono ripresi dopo anni di sospensione dovuta all’instabilità politica e alla guerra civile libica.

I collegamenti commerciali tra i due paesi sono ripresi con un programma di voli per Misurata. Il primo di questi è stato operato da due compagnie aeree con sede in Libia, una libica e l’altra maltese, MedSky Airlines e Malta MedAir.

Sono previsti due voli a settimana, il mercoledì e il sabato nel pomeriggio. Il volo dura un’ora.

Il capo esecutivo di Malta MedAir, Paul Bugeja, ha affermato che ci sono nuovi sviluppi e vari piani per collegare Malta e Misurata, nonchè la Libia: “C’è un nuovo terminal lì e con MedSky c’è una collaborazione che riguarda anche la sicurezza. E quello di Misurata è uno degli aeroporti più sicuri. Il piano a lungo termine prevede di considerare l’utilizzo di altri aeroporti in Libia”, ha aggiunto.

Secondo il capo esecutivo di Malta MedAir “questo sviluppo positivo è il risultato di mesi di collaborazione tra le autorità maltesi e libiche e dovrebbe creare maggiori opportunità di lavoro e servizi nel settore dell’aviazione e in altri settori”.

(ITALPRESS).

