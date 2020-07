TRIESTE (ITALPRESS) – “A partire dal mese di agosto, la Regione avvierà i progetti di sostenibilità ambientale che erano stati momentaneamente sospesi per garantire liquidità e sostenere le emergenze della comunità, legate alla diffusione del Coronavirus”. Lo ha detto nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, durante l’esame in I Commissione integrata dell’Assestamento di Bilancio per gli anni 2020-2022, aggiungendo che “dei 3,5 i milioni di euro ripristinati in Assestamento per la Difesa dell’ambiente, un milione consentirà di avviare l’iniziativa ‘FVG plastic freè. Si tratta di un progetto – ha ricordato l’assessore -, che rivolgendosi agli Enti pubblici e alle micro imprese di ristorazione, ha l’obiettivo di migliorare i livelli di raccolta differenziata e ridurre la produzione generale di rifiuti e di plastiche. Abbiamo già predisposto le norme regolamentari per definire modalità e criteri legati all’erogazione dei contributi, che ora, con il reintegro della copertura finanziaria, passeranno il vaglio della Giunta e diverranno operative”.

“Con la manovra estiva – ha proseguito – riparte anche l’iter di realizzazione dei Green energy park, aree destinate all’educazione ambientale da realizzare in Friuli Venezia Giulia e nella quali svolgere attività didattiche e formative con percorsi dedicati alla prima infanzia, agli studenti universitari, alle imprese e aperte a tutta la comunità.

All’interno dei Green energy park si potranno approfondire conoscenze e competenze in tema di risparmio energetico, mirate a diffondere una nuova cultura in tema di energie verdi e ambiente, da considerare non più un costo – ha concaggiunto -, ma una risorsa e un’opportunità di crescita e di risparmio per le aziende e l’intera collettività”. Sul fronte della mobilità sostenibile, ha infine ricordato l’assessore, saranno ripristinati i fondi che favoriranno lo sviluppo di progetti di mobilità bici-bus, in collaborazione con le aziende del trasporto pubblico locale.

