SASSARI (ITALPRESS) – Non c’è pace per il territorio di

Calangianus, in Gallura. L’incendio divampato giovedì 1 agosto e

che ha coinvolto un’ampia porzione della campagna ha ripreso

vigore nelle prime ore di questa mattina. Forestali e Vigili del

fuoco si sono subito precipitati con le squadre a terra,

coadiuvati da Protezione civile e Barracelli. In azione anche gli

elicotteri del Corpo Forestale. La scorsa settimana, al principio

dell’incendio, un Canadair era andato in avaria durante le

operazioni di spegnimento ammarando sul lago Liscia,

fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio ma ponendo seri

interrogativi sulla sicurezza dei mezzi sollecitati di continuo

per le operazioni che si succedono quotidianamente in tutta la

Sardegna. UN altro grosso incendio è avvenuto a Santa Giusta e

la circolazione dei treni è stata interrotta. Il rogo è divampato vicino alla ferrovia e il traffico su rotaia è stato bloccato, causando dei ritardi anche di un’ora.

