GENOVA (ITALPRESS) – “Si comunica che la riunione dei segretari del centrodestra in Liguria, prevista a Genova il 26 luglio, è stata rinviata”. Lo annunciano in una nota i leader regionali Matteo Rosso (FdI), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati-Lista Toti), Umberto Calcagno (Udc). “Un posticipo necessario per permettere al vice ministro Edoardo Rixi di contribuire al meglio alla discussione sul tema delle concessioni autostradali prevista in Consiglio dei ministri, convocato nella stessa giornata”, spiegano. “Il centrodestra – chiosa infine la nota – desidera altresì esprimere la piena solidarietà al presidente Giovanni Toti in questo momento difficile”. Da quanto si apprende da fonti della maggioranza, il vertice è stato rinviato a data da destinarsi in attesa dell’incontro tra Toti e Salvini ad Ameglia, autorizzato dalla gip Paola Faggioni ma non ancora programmato.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

