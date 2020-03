Annunciata e attesa con il nuovo motto “Pray and Play!”, la Clericus Cup 2020 non gioca ancora. Resta solo la preghiera ai 330 seminaristi e sacerdoti iscritti. Con l’inizio previsto nel prossimo week end, erano tutte pronte a scendere in campo le 16 squadre protagoniste del Mondiale calcistico della Chiesa, promosso dal Centro Sportivo Italiano con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, quest’anno sostenuto dai Cavalieri di Colombo. Il decreto del Governo sull’emergenza sanitaria in Italia, per prevenire il rischio di diffusione del Coronavirus, ha invece preteso il rinvio a data da destinarsi della prima giornata dell’edizione numero 14 del torneo, che vedeva il seguente programma:

GIRONE A

Collegio Urbano – Urbi Et Orbi Team

North American Martyrs – Collegio Ucraino

GIRONE B

Altomonte – Collegio Argentino

Gregoriana – Collegio Pio Latinoamericano

GIRONE C

Mater Ecclesiae – Sedes Sapientiae

Consolata Guanelliani – OMI

GIRONE D

Alleanza Luso Brasiliana – Collegio Spagnolo

Collegio San Paolo – Collegio Messicano

Il rinvio arriva dopo la nota emessa a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dal Centro Sportivo Italiano, che, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, ha dichiarato la sospensione delle attività ufficiali fino al 15 marzo 2020.

