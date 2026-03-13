Rintracciata a Firenze la ventenne scomparsa a Foggia 12 giorni fa: sta bene

FIRENZE (ITALPRESS) – La ventenne scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia, è stata rintracciata a Firenze ed è in buone condizioni di salute. E’ stata la stessa giovane ad avvicinare una pattuglia della Polizia in zona stadio, presentandosi e dicendo il suo nome. Gli agenti hanno verificato che fosse la giovane scomparsa da Foggia. Al momento per la ragazza si tratterebbe di un allontanamento volontario.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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