Rinnovabili, Monti (Edison): “Investiremo almeno 300 mln in Sicilia”

"Intendiamo investire in Sicilia circa 300 milioni in questo triennio. Questo rappresenta un contributo per il nostro obiettivo di decarbonizzazione e crescita delle rinnovabili": a dirlo è Nicola Monti, amministratore delegato Edison, in occasione della presentazione di un progetto a Palermo. mra/fsc/mrv