Rinaldi “Dermocosm abbina rigore scientifico e valore sociale”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che Dermocosm sia un'iniziativa nuova e interessante. Oltre al rigore scientifico, ci ha obbligati a diventare più divulgativi: non solo tecnicismi, dunque, ma un'occasione per dare indicazioni su cosa è possibile fare, anche dal punto di vista sociale, in un campo come quello dermatologico e della bellezza". A dirlo Fabio Rinaldi, specialista in Dermatologia, in occasione di Dermocosm a Milano. col/fsc/gtr