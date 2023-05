ROMA (ITALPRESS) – “La giornata è stata proficua e molto interessante. Noi non abbiamo proposto una soluzione preconfezionata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine degli incontri con le opposizioni sul tema delle riforme. “Per noi è importante avere una condivisione e spero di ottenerne una più ampia possibile, ma non a costo di venir meno agli impegni presi con i cittadini. L’instabilità della politica italiana ha prodotto dei danni molto importanti alla nostra Nazione”, ha aggiunto. “Mi pare ci sia una chiusura abbastanza trasversale e più netta su sistemi di modello presidenziale o semi presidenziale, invece una valutazione più variegata nell’ipotesi di elezione diretta del presidente del Consiglio” ha spiegato. Quindi “sulla base di queste interlocuzioni e delle posizioni che sono state espresse dai partiti dell’opposizione, molto variegate tra loro, cerchiamo di elaborare la nostra proposta che possa tenere in considerazione le valutazioni fatte”.

(ITALPRESS).

-foto Palazzo Chigi-

