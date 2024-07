Rifiuti, Amenta “Cresce differenziata ma costi gestione ancora alti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sul fronte dei rifiuti paghiamo soprattutto la dimensione dei sovraccosti e l'impossibilità a conferire nelle varie discariche. Abbiamo già fatto un ricorso all'Antitrust, e abbiamo commissionato un lavoro per fare emergere che in Sicilia il costo della gestione dei rifiuti è tre volte superiore rispetto alle altre regioni d'Italia. Proveremo a lanciare ancora una volta il messaggio di come organizzare il sistema dei rifiuti perché siamo senza impianti di prossimità. Il paradosso è che avevamo detto ai cittadini 'più aumenta la differenziata più bassa sarà la tariffa' invece sta accadendo il contrario. Se alziamo la differenziata non avendo poi le piattaforme dove valorizzare il riciclo, rischiamo di far costare sempre di più la gestione dei rifiuti". Lo ha detto il presidente Anci Sicilia, Paolo Amenta, a margine dell'assemblea dei soci a Palermo. col3/gtr