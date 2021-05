FIRENZE (ITALPRESS) – Via libera dalla commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd) alla legge per la tutela e sicurezza sul lavoro dei rider. L’atto, dopo un lavoro di ascolto, analisi e riscrittura del testo, è stato approvato questo pomeriggio con voto favorevole a maggioranza (la Lega si è astenuta) ed approderà ora in Consiglio regionale della Toscana per il voto finale. La proposta di legge, dal titolo “Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali”, è d’iniziativa del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Il testo licenziato è frutto del lavoro della commissione che ha audito parti sociali, datoriali, sindacati – ha commentato il presidente Sostegni -. L’obiettivo perseguito è quello di aumentare la sicurezza sul lavoro, argomento di cui in questo periodo si è tornati a parlare molto, per una categoria che di tutela ne ha davvero poche. La nuova normativa permetterà l’analisi dei rischi, percorsi formativi mirati, dotazioni dei dispositivi di sicurezza”.

La proposta di legge interviene in tema di tutela e sicurezza del lavoro, su cui la Regione esercita potestà legislativa concorrente, ferma restando la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile per la regolazione dei rapporti di lavoro. Si prevede, tra le altre cose, che la Giunta approvi un progetto di analisi e valutazione dei rischi che porti all’elaborazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. L’obiettivo è sperimentare un modello di assistenza che si deve tradurre in una maggior tutela e sicurezza sul lavoro per i “nuovi” lavoratori.

