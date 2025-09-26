Ricostruzione post alluvione del 2023, a Premilcuore riapre il giardino comunale

BOLOGNA (ITALPRESS) – A Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, riapre e torna fruibile al pubblico anche il giardino comunale, a pochi mesi dalla conclusione delle opere di recupero dell’area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto, vicino al centro storico del paese. Con il nuovo intervento da 300mila euro, terminato proprio in questi giorni, si legge in una nota, si aggiunge “un tassello indispensabile per la sicurezza del territorio comunale” colpito in maniera grave da due frane sul pendio fra il fiume Rabbi e la Strada provinciale 3 di fondovalle, dopo l’alluvione del maggio 2023.

I lavori, realizzati in due tempi e finanziati complessivamente con 600mila euro dal commissario straordinario alla ricostruzione, hanno consentito una buona protezione del versante per limitare processi di erosione e di evoluzione del dissesto. Per ridurre il rischio idrogeologico nelle aree colpite dalle frane, sono stati rimossi gli elementi instabili dal pendio: coltre, blocchi lapidei degradati e alberi inclinati o compromessi dal movimento franoso. Successivamente, è stato realizzato un rafforzamento corticale con la posa di reti, funi e ancoraggi. Sono state poi ripristinate le difese spondali danneggiate dall’alluvione. Nell’area feste si è lavorato su un muro in pietra e nel giardino comunale su una scogliera in massi ciclopici adiacente l’alveo del fiume. Nel giardino è stata anche realizzata una paratia di micropali alla sommità del pendio.

