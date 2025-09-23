Ricostruzione post alluvione, concluso l’intervento da 1,5 milioni

BOLOGNA (ITALPRESS) – Argini più solidi e circa 30 chilometri di nuove piste di servizio per muoversi in sicurezza. È il risultato dell’importante intervento in Emilia Romagna per migliorare la difesa idraulica e riparare i danni provocati dalle alluvioni lungo i fiumi Montone, Rabbi, Ronco e Bevano, nella pianura forlivese, che si è concluso in questi giorni. “Con questi lavori, finanziati con 1,5 milioni di euro di fondi del Pnrr, sono stati rafforzati gli argini nei tratti più critici e costruite o rifatte le piste di servizio alle loro sommità”, si legge in una nota.

Oltre a favorire gli spostamenti e consentire la vigilanza delle aste fluviali, le piste svolgono infatti una rilevante funzione anti-erosiva contribuendo a consolidare l’intera struttura arginale. Tutti gli interventi sono stati realizzati a cura dell’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

“Proseguiamo nel nostro impegno, prioritario, di mettere in sicurezza territori, persone e attività produttive– ha commentato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. È un percorso lungo, ma necessario per far fronte ai cambiamenti climatici, che portano con sé purtroppo fenomeni meteo improvvisi e di portata non sempre prevedibile”.

Nel comune di Forlì, sulla sponda sinistra del Montone, è stato completato il collegamento di 12 km. complessivi che va dal ponte della ferrovia Bologna-Ancona al CER-Comunità energetica rinnovabile. Sulla sponda destra erano invece già presenti piste di servizio su tutto l’argine che va dalla via Emilia al ponte Vico. Sempre a Forlì è invece di 1,6 km. la lunghezza complessiva delle piste create sul fiume Rabbi. Sul Ronco sono stati realizzati 9 chilometri di piste lungo tutto l’argine che va da monte della via Emilia fino alla Strada provinciale Forlimpopoli-Meldola, nel tratto che interessa i comuni di Forlì e Forlimpopoli. Infine, altri 6,5 chilometri di piste attraversano il torrente Bevano, nei territori dei comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).