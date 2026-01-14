Ricostruzione Belìce, Catania “Apprezzo impegno Governo su opere primarie”

MONTEVAGO (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - "Apprezzo tantissimo l'impegno del Governo nazionale che a breve avrà modo anche di sentire i sindaci, il coordinamento dei sindaci per trovare le soluzioni quantomeno per l'infrastrutturazione primaria, parlo di opere di urbanizzazione primaria che sono fondamentali e essenziali per chiudere questa triste pagina della storia italiana". Così Nicola Catania, coordinatore dei sindaci del Belìce, a margine dell'inaugurazione, in occasione del 58° anniversario del terremoto nella valle del Belìce, della vecchia chiesa Madre di Montevago, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. "C'è un gap che riguarda ancora l'edilizia privata, ma lì c'è da fare tutto un ragionamento rivalutando un po' le esigenze, rivalutando un po' quelli che sono i progetti da poter portare avanti e chiudere definitivamente. Per le opere pubbliche già noi nel 2006, come coordinamento, abbiamo estrapolato da una lunga, lunghissima lista le opere pubbliche che l'allora governo aveva individuato, tenendo semplicemente in vita i progetti di urbanizzazione primaria che sono essenziali. Quindi con l'infrastrutturazione, con quello che già si è fatto con altre fonti di finanziamento e tutto il resto, dobbiamo fare il punto e chiudere definitivamente. Mi pare che l'impegno del governo, viste anche le parole del ministro Musumeci, c'è tutto, a breve avremo modo di sederci attorno a un tavolo". xq5/vbo/mca1 (Video di Calogero Giuffrida)