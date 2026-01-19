Ricerca Randstad, dai Giochi di Milano-Cortina un’eredità anche occupazionale

ROMA (ITALPRESS) - I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 genereranno un importante ritorno economico attraverso il turismo, lo sviluppo di infrastrutture, la promozione internazionale dei territori e anche dal punto di vista occupazionale, con la creazione di circa 36mila posti di lavoro. È quanto emerge dalla ricerca “Oltre il Traguardo: la Legacy di Competenze di Milano Cortina 2026”, realizzata da Randstad Italia e presentata al Coni. Nello specifico, sono state circa 100.000 le candidature ricevute da Randstad per lavorare all’organizzazione dei Giochi: dall’analisi degli annunci emerge che, in media, dal 2023 fino all’autunno 2025, sono state ricevute 128 candidature per ogni offerta pubblicata. Il settore più gettonato è quello dei servizi di educazione, formazione e lavoro. mec/fsc/gsl