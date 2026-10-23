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Ricerca, la Biblioteca del Cnr compie cento anni
ROMA (ITALPRESS) - La Biblioteca del Consiglio Nazionale delle Ricerche “Guglielmo Marconi” ha inaugurato le celebrazioni per il suo centenario, con una giornata di confronto sul valore della conoscenza come bene comune e sul contributo che le biblioteche continuano a offrire alla società, a partire dalla storia dell'Istituzione che rende accessibile il patrimonio scientifico italiano, con oltre un milione di volumi per i quali svolge il ruolo di deposito legale.