Ricci: “Grazie alla prudenza possiamo riaprire in sicurezza”

“Se fosse stato per la demagogia della destra saremmo in piena quarta ondata”. Lo dice Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd, in merito all’emergenza Covid-19. sfe/gtr