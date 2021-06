ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Generale di Confindustria Energia ha confermato Giuseppe Ricci presidente per il biennio 2021-2023.

La Commissione “ha ritenuto importante per gli associati confermare Ricci nel ruolo di presidente per garantire la continuità del percorso associativo, innovativo e inclusivo da lui avviato per assicurare una risposta di filiera alle nuove strategie e agli obiettivi della transizione energetica richiamati dal Green Deal europeo e dal Piano Energia e Clima”, si legge in una nota. Pertanto, non essendo state presentate altre candidature dai soci della Federazione, la Commissione si è avvalsa della possibilità, prevista dal Regolamento Unico per il sistema di Confindustria, di proporre il rinnovo, per il prossimo biennio, del presidente uscente. Dopo il parere favorevole del Collegio speciale dei probiviri confederali, la Commissione ha sottoposto la proposta di designazione al Consiglio Generale che l’ha approvata. Ricci, nel ringraziare i consiglieri per la fiducia rinnovata, ha confermato Domenico Noviello nel ruolo di direttore generale della federazione.

