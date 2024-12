UDINE (ITALPRESS) – “Numeri importanti, nel corso di questo 2024, per il Sistema regionale trapianti (Srt) Friuli Venezia Giulia: oggi siamo collocati ai vertici nazionali sia per il dono che per il numero di interventi eseguiti. E’ merito dello straordinario lavoro dei nostri professionisti e anche del sistema delle associazioni che svolgono una significativa e insostituibile azione di informazione e sensibilizzazione, oltre che dell’intensa attività svolta nelle scuole per promuovere la cultura della vita, della generosità e dell’altruismo tra i giovani e giovanissimi”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina è intervenuto alla riunione del Comitato regionale trapianti Fvg che si è tenuta negli spazi della Regione di via Pozzuolo a Udine.

“Chiudiamo un anno con numeri che il Sistema regionale trapianti non aveva mai registrato: 47 donatori per 130 trapianti di organo solido: valori che portano il Fvg a 109 trapianti per milione di abitanti contro i 75 trapianti per milione di abitanti della media nazionale – è entrato nel dettaglio Riccardi -. Questo significa maggiori possibilità di vita per i pazienti per i quali l’attesa dell’organo diventa inferiore. Si registra anche una diminuzione del tasso di opposizione alla donazione che si attesta al massimo al 22% in terapia intensiva contro il 28% della media nazionale. Le dichiarazioni di volontà arrivano invece al 37%: segnali che ci confermano l’impegno dei nostri professionisti e delle associazioni nel mantenere alta l’attenzione rispetto a questo tema così importante”.

Riccardi e il Comitato hanno ricordato le figure di Francesco Giordano e Nevio Toneatto. Ex direttore della seconda Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine e coordinatore del Centro trapianti regionali, Giordano è stato un mentore per molte generazioni di anestesisti e ha promosso la ricerca e l’innovazione attraverso l’applicazione delle migliori pratiche internazionali nel suo reparto a Udine. Presidente regionale e nazionale dell’Associazione cardio trapiantati (Acti), Toneatto è sempre stato persona disponibile e costruttiva, impegnato in prima persona nel rafforzare il messaggio della solidarietà e del dono, senza risparmiarsi, nelle scuole o con tante iniziative portate avanti dall’Acti e in collaborazione con le altre associazioni di volontariato.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).