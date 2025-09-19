Riapre la scuola primaria “De Amicis” di Rolo, era stata danneggiata dal sisma del 2012

BOLOGNA (ITALPRESS) – La comunità di Rolo (RE) festeggia la rinascita della scuola primaria ‘Edmondo De Amicis’, resa inagibile dal sisma che nel maggio 2012 colpì duramente l’Emilia. Lo storico edificio, dei primi del Novecento, ha riaperto le sue porte il 15 settembre, accogliendo 250 alunne e alunni in spazi completamente rinnovati, sicuri e sostenibili. Questa mattina la scuola è stata inaugurata ufficialmente, alla presenza, tra gli altri, dell’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, e del sindaco di Rolo, Ruggero Baraldi. L’intervento di recupero, del valore complessivo di oltre due milioni di euro, avviato nel gennaio 2020, ha permesso un radicale miglioramento sismico e una completa riqualificazione dell’edificio. È stato finanziato quasi totalmente dall’Agenzia regionale Ricostruzioni per una cifra di circa 2 milioni di euro (esattamente 1.979.220) e un contributo del Comune di Rolo.

“Con la riapertura della nuova ‘De Amicis’ si chiude una ferita aperta dal terremoto e si apre una nuova stagione per tutta la comunità scolastica– ha affermato l’assessora Conti-. Un momento importante che significa non solo restituire un presidio formativo centrale ma ridare respiro al cuore del paese, riaffermare con forza che nei Comuni, soprattutto in quelli piccoli, la scuola è il primo presidio, il luogo dove cresce il senso di appartenenza. Il recupero dell’edificio storico consente di tenere viva anche la memoria di generazioni di bambine e bambini che qui sono cresciuti. Oggi celebriamo la rinascita di un edificio, ma soprattutto l’energia viva di una comunità che ha saputo resistere, attendere e oggi, con questa inaugurazione, affermiamo insieme il valore dell’educazione come bene comune.”

“Si apre – ha rilanciato il Sindaco di Rolo Baraldi – una nuova pagina per il nostro paese, che finalmente vede chiudersi un’altra cicatrice del terremoto, garantendo ai bambini rolesi uno spazio rinnovato e con ampi spazi interni ed esterni, con il grande parco di cui questa struttura dispone. Da oggi la sfida sarà portare a termine in tempi rapidi i lavori sulla viabilità della zona, per la realizzazione di nuovi parcheggi sulle vie laterali per studenti e genitori, ma anche per la realizzazione di un nuovo tratto di ciclopedonale che si colleghi con quelli esistenti“.

L’intervento sulla ‘De Amicis’ ha previsto la realizzazione di nuovi setti murari, l’inserimento di catene e tiranti per il consolidamento strutturale, e il rifacimento della copertura in legno. Contestualmente, la scuola è stata resa più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, con l’installazione di nuovi infissi, impianti termici e sistemi per la diffusione dell’aria, oltre a pannelli fotovoltaici che ne faranno un edificio moderno e rispettoso dell’ambiente. Dal 2012, nel territorio regionale, sono stati realizzati oltre 570 interventi sulle scuole tra nuove costruzioni, ristrutturazioni e scuole temporanee, per un investimento complessivo di circa 325 milioni di euro.

