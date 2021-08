Riapre e si rinnova il Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino

“I flussi di traffico non sono tornati a livello pre-covid ma è comunque un segno di ripartenza e di ottimismo per l’Aeroporto di Roma e per l’intero Paese” afferma Veronica Pamio, direttore relazioni esterne Aeroporti di Roma. sfe/pc/mrv/red