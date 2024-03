ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo incontrato Mammethan Chakyyev, vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Turkmenistan che guidava la delegazione diplomatica del paese. L’evento, svoltosi presso la Sala del Consiglio di Amministrazione di Fondazione FS Italiane, ha visto la partecipazione al mio fianco dell’amministratore delegato di RFI Rete Ferroviaria Italiana Gianpiero Strisciuglio, insieme all’amministratore delegato di ANAS SpA Aldo Isi e all’amministratore delegato di Italferr S.p.A. Andrea Nardinocchi”. Lo scrive su Linkedin Dario Lo Bosco, presidente di Rete Ferroviaria Italiana. “Abbiamo l’opportunità di condividere le nostre best practice e il nostro know how nell’ambito degli strumenti di progettazione e gestione informatica digitale, come le tecniche innovative BIM 4D e 5D, e nel settore della location intelligence”, aggiunge Lo Bosco, spiegando che “il protocollo di intesa scaturito dall’incontro diplomatico tra i nostri due paesi testimonia l’efficace cooperazione tra il Polo Infrastrutture di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Turkmenistan, secondo gli indirizzi strategici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

“Ringrazio tutti i presenti all’incontro, tra cui il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi che ci ha ospitato al MIT per firmare il protocollo di intesa scaturito dall’incontro diplomatico per un efficace cooperazione tra il Polo Infrastrutture e il Turkmenistan, secondo gli indirizzi strategici del MIT”, conclude Lo Bosco.

