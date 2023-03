BARI (ITALPRESS) – E’ stato presentato a Bari, in Fiera del Levante, l’avvio della rete Galattica, con i primi 60 nodi, pensati con e per le giovani e i giovani pugliesi, che vogliono costruire il proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie comunità. Si tratta di luoghi fisici pronti ad accogliere servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione, sessanta spazi in cui informarsi, apprendere, scoprire talenti e attitudini e dove cogliere le sollecitazioni possibili in un gruppo tra pari. Sul palco, insieme all’assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia Alessandro Delli Noci erano presenti la dirigente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù Serena Angioli, la direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico regionale Gianna Elisa Berlingerio e la dirigente della Sezione Politiche Giovanili Antonella Bisceglia.

“La nostra strategia – spiega Delli Noci – punta a interconnettere ogni singola parte del nostro territorio, dal nord foggiano al sud del Salento, provando non solo a costruire una comunità unica, ma anche a mettere i giovani al centro della visione pugliese non più come beneficiari, ma come protagonisti e generatori di opportunità. Crediamo così di poter interrompere l’esodo e costruire le condizioni affinchè possano sperimentare nella propria terra una strategia che li porti al lavoro, alla formazione, allo sviluppo economico, al welfare, all’ambiente. Finalmente i giovani saranno protagonisti e lo diventeranno in ogni angolo del nostro territorio”.

“L’Agenzia Italiana per la Gioventù – aggiunge Angioli – è partner di questa iniziativa totalmente regionale. Siamo orgogliosi di poter partecipare all’evento di oggi, un punto di arrivo di un percorso partecipativo. E’ fra le nostre priorità il percorso di partecipazione e di mobilità europea e di acquisizione delle competenze da parte dei giovani. Va da sè che il ruolo degli enti locali è per noi un punto di attenzione importante e siamo certi che anche il percorso degli youth worker, che sollecitano e facilitano la messa in rete, possa essere un collante fantastico”.

– foto: xa2/Italpress

(ITALPRESS).