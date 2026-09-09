ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio di un immobile, dando per la prima volta applicazione alla nuova disciplina introdotta per garantire una tutela più tempestiva ed efficace nel diritto di proprietà e del possesso dell’abitazione.

L’attività, condotta dagli agenti dell’XI Distretto San Paolo, ha consentito di restituire al legittimo proprietario la disponibilità del proprio appartamento, occupato abusivamente da due soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti.

L’intervento trae origine dalla denuncia presentata dalla persona offesa che, a causa della illecita occupazione dell’immobile, era stata costretta a lasciare la propria abitazione ed a reperire una sistemazione alternativa, sostenendo altresì le spese per il soggiorno presso una struttura alberghiera in attesa del ripristino della piena disponibilità del bene.

L’attività investigativa e gli accertamenti svolti dagli agenti dell’XI Distretto San Paolo hanno consentito di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e di acquisire gli elementi necessari all’adozione del provvedimento di rilascio, che è stato eseguito nella mattinata odierna senza criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Al termine delle operazioni, l’appartamento è stato riconsegnato al proprietario, che ha potuto fare rientro nella propria abitazione dopo un periodo durante il quale era stato ingiustamente privato della disponibilità del bene.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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