Uccisi sei civili cambogiani in una provincia di confine e tre soldati tailandesi, con scambi di accuse su quali dei due paesi abbia violato il cessate il fuoco mediato dal presidente Usa Donald Trump e siglato a ottobre.

Cambogia e Thailandia confinano per 800 chilometri. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese.

