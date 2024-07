Requirez “Rafforzare coscienza collettiva su donazioni del sangue”

PALERMO (ITALPRESS) - "I dati della Sicilia sulle donazioni ci dicono che come in tutte le stagioni estive stiamo attraversando un momento di sofferenza: mancano diverse unità di sangue per raggiungere i livelli di autosufficienza, ma soprattutto manca il plasma. Eventi come questo servono a rafforzare la coscienza collettiva, perché sulle donazioni sia di sangue che di organi è necessario un impegno forte: è importante coinvolgere tutte le istituzioni per condividere il concetto che in questo momento la disponibilità di sangue è in crisi". Così Salvatore Requirez, direttore generale del Dasoe, a margine della Giornata della donazione del sangue organizzata dall'assessorato della Salute della Regione Siciliana, attraverso il dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, che ha visto a Palazzo dei Normanni, a Palermo, riuniti i vertici della sanità siciliana. In particolare, spiega Requirez, "c'è bisogno di una donazione ad ampio spettro: serve che associazioni e mondo scolastico si riferiscano a tutti quegli elementi di informazione e formazione che aiutino a smuovere le coscienze. Il donatore oggi deve rispondere a un criterio di utilità collettiva, che è espressione fondante della solidarietà civile". xd8/vbo/gtr