Requirez “Impegnati in campagna continua su stili di vita corretti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo impegnati in una campagna continua per la promozione di stili di vita corretti e di interventi orientati alla prevenzione dalle patologie croniche non trasmissibili: l'obiettivo è coinvolgere anche altre istituzioni, non necessariamente connesse al mondo sanitario. Nel 2023 l'assessore Volo ha adottato un decreto finalizzato ad armonizzare gli interventi sul territorio in termini di formazione e adesione a determinati stili di vita, soprattutto per quanto riguarda sport, controllo degli alimenti e sicurezza alimentare". Così il dirigente generale del Dasoe Salvatore Requirez a margine del confronto su "Dieta mediterranea e sistemi alimentari sostenibili nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili