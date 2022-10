Report Onu, ruolo strategico del settore assicurativo contro l’incertezza

Il settore assicurativo assume un ruolo strategico come forza stabilizzante di fronte all'incertezza. È quanto emerso durante la presentazione del Report Onu sullo sviluppo umano, che si è svolta a Venezia presso la Casa di The Human Safety Net, la fondazione del Gruppo Generali. "Si è discusso di quello che si può fare, ognuno con il suo ruolo, per migliorare le condizioni di vita delle persone", afferma Emma Ursich, direttore esecutivo The Human Safety Net - Generali. xa7/mgg/gtr