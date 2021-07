BARI (ITALPRESS) – “Ho un rapporto con la Puglia straordinario, ho un quarto della famiglia pugliese. Credo che questa regione abbia ampie potenzialità di crescita. Penso che lo straordinario impatto che del PNRR potrà far crescere ulteriormente questa regione in termini di posti di lavoro”. Lo ha detto Matteo Renzi rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del libro “Controcorrente”, a Bari.

“Le mie dinamiche politiche in questa regione – ha aggiunto – sono un pò più complicate, ma al netto delle relazioni di amicizia straordinarie come quella con il sindaco Decaro penoso che l’elemento fondamentale non sia la dimensione personale ma quella complessiva. Stiamo lavorando perchè la Puglia, come altre regioni, possano trarre il massimo dal PNRR”.

(ITALPRESS).