Renzi “Firmo ddl per l’elezione diretta del premier”

ROMA (ITALPRESS) - "Io firmo qui di fronte a voi il disegno di legge di revisione costituzionale che il governo Meloni non ha avuto la forza di fare. Sono nove mesi che chiacchierano, il governo ha un grande consenso nei sondaggi, ma non sta facendo niente delle cose che aveva promesso in campagna elettorale”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi, in conferenza stampa, al Senato, a proposito del ddl "Disposizione per l'introduzione per l'elezione diretta del presidente del consiglio in costituzione". xl5/mgg/gsl