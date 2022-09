PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault ha realizzato una showcar spettacolare, 100% elettrica, ideale per il drifting, per rendere omaggio al 50° anniversario della R5 e alle sue versioni sportive più mitiche, le Renault 5 Turbo e Turbo 2. Una rivisitazione che unisce consapevole esuberanza e prestazioni di alto livello, orientata al divertimento e al gaming, ma anche pensata per il mondo digitale con gli NFT (Non Fungible Token). R5 Turbo 3E è un nuovo esempio, dopo Renault 5 Prototype, della “rinascita elettrica” di un modello di punta della Marca. Renault sta elettrificando la sua storia per prepararsi meglio al futuro 100% elettrico in Europa entro il 2030. La showcar R5 Turbo 3E sarà presentata in anteprima mondiale al concorso di eleganza Chantilly Arts et E’lègance 2022, il 25 settembre, per poi essere esposta, a partire dal 17 ottobre, al Salone di Parigi 2022.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).