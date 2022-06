ROMA (ITALPRESS) – “L’idea di migliorare la qualità della vita delle persone e favorire il benessere personale di tutti ci unisce a Sport e Salute. Noi proponiamo il piacere di guidare, con la consapevolezza di combattere il surriscaldamento globale”. Lo ha dichiarato Raffaele Fusilli, amministratore delegato Renault Italia, nel suo intervento alla conferenza stampa organizzata per presentare il progetto “Sport e Salute in Tour”. “La risorsa più scarsa è il tempo: vogliamo posizionarci come brand che dà tempo di qualità alle persone. ‘Time for Quality Lifè vuol dire questo: vogliamo offrire esperienze di qualità nelle nostre auto. Dunque tra noi e Sport e Salute si uniscono due grandi valori: salute per il corpo e benessere per la vita, salute del cuore e passione guidando una delle nostre macchine”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com